22.6 % زيادة فى قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية عام 2022 / 2023‏

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي يوافـــق 9 أكتوبر مـن كل عام ويــوافق هذا تاريـخ تأسيــس الإتحاد البريدي العالمـي الـذي أنشئ عام 1874، ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول ويهدف الإتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيــات لتحفيــز النمـو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " معاً من أجل بناء الثقة ".

ومن أهم المؤشرات بلغت قيمة المعاشـات المنصرفـة من المكاتب البريدية 140,5مليـار جنيه عــام 2022 / 2023 مقابل 114,6 مليـار جنيه عـام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 22,6٪، وبلغت قيمة المبــالغ المـودعة فـي صندوق توفـير البريـد 130,7 مليـار جنيه عـام 2022 / 2023 مقابـل 119,7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 9,2 ٪.

وبلغت قيمة المبـالغ المــودعة بالحسابات الجارية 164,5 مليـار جنيه عـام 2022/ 2023 مقـابـــل 142,7 مليـار جنيه عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 15,3 ٪، وبلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة 366,1 مليـون جنيه عام 2022 / 2023 مقــابل 396,3 مليـون جنيــه عــام 2021 / 2022 بانخفاض بلغت نسبته 7,6 ٪.

وبلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية 4412 مكتب عام 2022/ 2023 مقابل 4285 مكتب عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 3,0 ٪، وبلغ عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية 21400 ماكينة عـام 2022/ 2023 مقابل 20255 ماكينة عــام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 5,7 ٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعـاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.