16 باحثا من جامعة القناة ضمن قائمة ستانفورد لأعلى 2% من الباحثين فى العالم

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه للعام الرابع على التوالي تم اختيار16 باحثاً من جامعة قناة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأعلى 2% من الباحثين في العالم، الأعلى استشهادا لعام 2023، بزيادة عن العام الماضي حيث شملت القائمة 13 باحثا فقط.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القائمة تضم أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمجالات مختلفة، مؤكدا أن هذا الأمر يعد إنجازاً جديد يضاف الى إنجازات الجامعة، والذي يدل على ريادتها وتميزها في مجال البحث العلمي والتعاون الدولي، متابعا أن هذا الإنجاز يأتي كحصيلة لدعم الباحثين بالجامعة في مختلف التخصصات، ويؤكد حرص وتوجه الدولة لدعم البحث العلمي والنشر الدولي فى الجامعات، مما يعود بالأثر الإيجابي على التصنيف الدولي للجامعات، كما جاء في يوم تفوق الجامعات المصرية الذي عقد بجامعة قناة السويس.

ومن جانبه حرص الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على تهنئة العلماء والباحثين من أبناء الجامعة الذين شملتهم هذه القائمة، مؤكدا على أهمية هذا التصنيف، والذي يشير إلى حرص الجامعة على دعم وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا فى مجلات رصينة ذات تأثير عال، موضحا تحقيق الجامعة تقدماً ملحوظا تنفيذا لاستراتيجيتها في دعم العملية البحثية والباحثين بالجامعة، لتحقيق التميز البحثي المنشود والوصول للعالمية.

وأوضح الدكتور سامح سعد الدمراني مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة أن جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية تصدر تصنيفها كل عام بمجلة PLOS Biology ، حيث شملت الدراسة أكثر من 200 ألف عالم في 22 مجالا علمياً و176 حقلاً فرعياً من 150 دولة، اعتمادا على قاعدة بيانات Scopus بمختلف التخصصات. ويعتمد هذا الإصدار على البيانات التي تقدمها إلسفير من خلال مختبر إيسر (https://www.elsevier.com/icsr/icsrlab).

وأشارت الدكتورة إلهام الخواص رئيس وحدة التصنيف أن القائمة تعتمد على الاستشهادات العلمية للباحثين، وتقوم على عدة مؤشرات منها: الاقتباسات من أبحاث منشورة، وعددها، ومعامل هيرش لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومعامل هيرش المعدل لقياس التأليف المشترك، ويتم اختيار العلماء في القائمة بناءا على تصنيفين هما:

محصلة الاستشهادات على مدى حياتهم المهنية، والاستشهادات بشكل منفصل للسنة الأخيرة الفردية فقط. ويتم إعطاء المقاييس مع وبدون الاستشهادات الذاتية ونسبة الاستشهادات إلى أوراق الاستشهاد.

وقد مثلت كلية العلوم بستة باحثين وهم: الدكتور فريد طنطاوي، الدكتور ناصر يوسف مصطفى، الدكتورة نهلة الشناوي، الدكتور عمرو القلش، الدكتور وليد السيد محمود والدكتور احمد الشامي.

ومثلت كلية الزراعة بثلاثة باحثين وهم: الدكتور جمال المصري، الدكتور صلاح الهنداوي، الدكتور سعيد نوار.

ومثلت كلية الطب البيطري بكل من الدكتور محمد عبد الدايم و الدكتور عبد العظيم الجمال.

وظهرت كلية الصيدلة بكل من الدكتور ياسر محمد مصطفى و الدكتورة سوسن زيتون.

وجاء الدكتور احمد السقا عن كلية الطب البشري، و الدكتور عبد العليم السعدني عن كلية الحاسبات والمعلومات، و الدكتور عمر يوسف عن كلية الهندسة.