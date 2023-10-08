38 عالما بجامعة طنطا فى قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لهذا العام

أعلنت جامعة طنطا عن ظهور 38 عالما من كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والتجارة ضمن قائمة أفضل 2%؜ والتى اعلنتها جامعة ستانفورد للعام الحالى بزيادة 12 عالما عن العام الماضي.

ضمت القائمة الجديدة من كلية الطب الدكتور شريف عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والحميات، والدكتور أحمد قابل الأستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجيا الطبية، والدكتور محمد عبد الغفار الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية.

ومن كلية الهندسة الدكتور عبد النبى قابيل قسم ميكانيكا قوى والدكتور عمار الشيخ قسم ميكانيكا إنتاج، والدكتور ايهاب اللبودى بقسم الإنشاءات، والدكتور مصطفى فهمى بقسم الإنشاءات والدكتور صالح شلبى بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية والدكتور السيد العجوز بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور ضياء الدين عبد الستار بقسم القوى الكهربية، والدكتور محمد عبدالجيد بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور محمد القديم بقسم القوى الكهربية،، والدكتورة أميرة عاشور بقسم الاتصالات، والدكتور محمد السيد الشيشتاوى بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور مدحت الكيلاوى بقسم ميكانيكا قوى، والدكتورة رؤيات إسماعيل بقسم الاتصالات، والدكتور محمود المرشدى بقسم القوى الكهربية، والدكتور محمد على بك رحمه الله بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية، والدكتور حمادة رزق بقسم الحاسبات والتحكم الآلى، والدكتور عبد القادر سعد بقسم هندسـة القوى الميكانيكية.

ومن كلية الصيدلة شملت القائمة الدكتور جمال محمد المغربى بقسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتور فتوح راشد منصور قسم الكيمياء التحليلية، والدكتورة ابتسام أحمد عيسى قسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتورة نجلاء فتحى خضر قسم الكيمياء الحيوية.

ومن كلية العلوم شملت القائمة الدكتور أحمد محمد عبدالعظيم السباعى الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء وكيل الكلية السابق، والدكتور محمد أحمد العيسوى الأستاذ بقسم النبات، والدكتور الرفاعى صبحى قناوى الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء وكيل الكلية الأسبق، والدكتور مصطفى محمد الشيخ الأستاذ المتفرغ بقسم النبات ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ المتفرغ ورئيس مجلس قسم علم الحيوان السابق، والدكتور سامح سمير على الأستاذ المساعد بقسم النبات، والدكتور محمد محمد عياد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والدكتور أسامه محمد حميده الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، والدكتور طارق صالح عامر الأستاذ بقسم الرياضيات، والدكتور محمد جابر أبوالعزم الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء،والدكتور إيهاب مصطفى طوسون الأستاذ بقسم علم الحيوان، والدكتور محمد الحديدى الأستاذ بقسم الرياضيات، والدكتور محمد بركات الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء.

ومن كلية التجارة الدكتور رياض عيد الأستاذ بقسم إدارة الأعمال.

وتضم هذه القائمة أكثر من‏‏‏ 210 آلاف عالم من 167 دولة حول العالم، يصنف بها العلماء فى 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصصا اعتمادًا على قاعدة بيانات ‎Scopus عن مجمل إنتاجهم العلمى والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية عن العام الحالى، وهذه القائمة تصدرها مؤسسة السيفير.