وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويفتتح معرض "أهلا مدرستي" المجانى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكداً انتظامها دون أية معوقات، وذلك بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2023/ 2024.

وحرص عبدالله على تفقد الفصول الدراسية، وتابع شرح المعلمين للدروس، ووجه بالاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

وتفقد وكيل الوزارة ، فصول مدرسة سيدي جمال، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة قرية 69 التابعة لإدارة الحامول، ومدرسة المجد 50 الابتدائية، ومدرسة المجد 50 الاعدادية التابعتين لإدارة الرياض التعليمية بداية بدورات المياه، للإطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، وحجرة الاقتصاد المنزلي، كما تفقد الفصول والمكتبة.

كما افتتح عبدالله، معرض أهلا مدرستي المجاني، لتوفير الملابس للطلاب والطالبات، المنتمين لأسر أولى بالرعاية، وجرى توفير 1000 قطعة ملابس، وأحذية، وحقائب، وأدوات مدرسية، وملابس رياضية، بحضور دكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وسامح داود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، ووجيهه عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية،وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وفايزة بليح، رئيس قسم المشاركة المجتمعية بإدارة شرق، ومحمد اللواتي، رئيس لجنة المشاركة المجتمعية بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة شرق كفر الشيخ، وأحمد سليم مدير إدارة الأمن بالادارة، وأحمد شوقي مدير مدرسة الزهراء الابتدائية.