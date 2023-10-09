وزير الصحة: نجحنا فى عمل أضخم برنامج قومى للقضاء على فيروس سى

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى القضاء على فيروس سى والوصول به إلى أقل معدلات الإصابة 0.38 %. وذلك بفضل جهود القيادة السياسية فى دعم مبادرة 100 مليون صحة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال فعاليات احتفال الوزارة مساء اليوم باستلام شهادة منظمة الصحة العالمية بالقضاء على فيروس سى أن مفهوم الصحة بدأ مع الحضارة المصرية.

وتابع : أن شهادة القضاء على فيروس سى وثيقة هامة تضاف إلى رصيد مصر فى مواجهة الأمراض وتحسين مستويات الصحة وأضاف أنه فى عام 2008 كانت نسبة الاصابة 10% وأضاف أن المسح الصحى كشف عن تشخيص 5 ملايين شخص مصاب بفيروس سى وقال : مصر نجحت فى عمل أول برنامج قومى لعلاج فيروس سى بأحدث البرتوكولات العلاجية وتم توفير الدواء للمصريين بسعر 1% من السعر العالمى.

وأشار إلى دعم سياسات مكافحة العدوى وعلاج الفيروسات ومواجهة مضاعفاتها كما تم اعتماد احدث البرتوكولات العلاجية التى احدثت نقلة نوعية فى العلاج مضيفا : تن توطين صناعة ادوية فيروس سى ما مكن من التوسع فى العلاج واستكمل : الرئيس وضع نصب عينة هدف القضاء على فيروس سى.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى نجاح مبادرة 100 مليون صحة فى الكشف عن 63 مليون مواطن وشمل الفحص كافة الجاليات الاجنبية فى مصر مشيرا إلى مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون افريقى من فيروس سى.

وأضاف وزير الصحة أن مصر لديها أهداف محددة فى رفع مستوى الصحة وتوفير الدواء مع التوسع فى عمليات التشخيص.

من جانبه قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق خلال فعاليات احتفال وزارة الصحة، أن مصر القديمة بها أول إله للطب امنحتب وتابع تم الكشف فى سقارة عن أهم مقبرة لطبيب مصرى وعمر المقبرة 4500 سنة. لافتا إلى أن مصر القديمة عرفت العمليات الجراحية وادوات الجراحة ولدينا روشتات وبرديات من 4300 سنه بها وصفات طبية. وأضاف الدكتور زاهى حواس أن مصر بها حضارة عظيمة وعلاقتها بالطب مميزة وبها تفاصيل كبيرة.