اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يكشف مواعيد اختبارات الشهور لصفوف النقل.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:00 ص
وزير التعليم يكشف مواعيد اختبارات الشهور لصفوف النقل.. اعرف التفاصيل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية يتم وفق 3 اختبارات فى الفصل الدراسي الأول و3 اختبارات فى الفصل الدراسي الثاني، موضحا أن الاختبارات تبدأ من الصف الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي، ويكون الاختبار الأول للفصل الدراسي الحالى نهاية أكتوبر الجارى، والاختبار الثانى نهاية نوفمبر المقبل، واختبار آخر وهو امتحان نصف العام الدراسي وسوف يعقد وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى 2023,2024.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
وطالبت الوزارة بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ ، ومراجعة وتدقيق بيانات المدرسة والخاصة بالرقم التعريفي ونوع المدرسة "بنين - بنات - مشترك " - التبعية - الفترة - العنوان - أرقام التليفونات - موقف الإتصال بالإنترنت، وفي حالة وجود خطأ يتم الرجوع إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
 

التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

مجموعات الدعم المدرسى

تنفيذ مشروعات الدعم المدرسى

تسجيل الطلاب إلكترونيا

توعية الطلاب بالمشروعات القومية

استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب

موعد تسليم المعلمين الجدد العمل بالعام الدراسي الجديد

العمل بالحصة

شروط العمل بالحصة فى المدارس

مقابل الحصة

التعاقد لسد العجز فى المدارس

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

توفير بنوك أسئلة

عدم تشغيل المدارس غير الجاهزة للعام الدراسي الجديد

الإذاعة المدرسية

المشروعات القومية للدولة المصرية

توزيع منهج اللغة الفرنسية

نتيجة تحويلات الطلاب بمديرية الجيزة

توزيع منهج متعدد التخصصات للصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد

توزيع منهج العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي

توزيع منهج الفيزياء للثانوية العامة

لائحة الانضباط المدرسى

القرار الوزارى رقم 187 لسنة 2023

تدريب معلمى الصف السادس الابتدائي

مواعيد امتحانات الشهور لصفوف النقل



الموضوعات المتعلقة

رضا حجازى يستقبل خبراء التربية لمناقشة توصيات لجنة التعليم فى الحوار الوطنى

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 06:04 م

رضا حجازى: تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى هدف الوزارة الأساسي

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:13 ص

وزير التعليم: تقسيط مصروفات المدارس الرسمية لـ3 دفعات على مدار العام بنسب متفاوتة.. رضا حجازى: الطلاب غير القادرين على السداد يقدمون بحثا اجتماعيا.. ويؤكد: هناك فئات كثيرة معفاة من الرسوم

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. رضا حجازى: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلمين

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:13 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة