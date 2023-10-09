وزير التعليم يكشف مواعيد اختبارات الشهور لصفوف النقل.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية يتم وفق 3 اختبارات فى الفصل الدراسي الأول و3 اختبارات فى الفصل الدراسي الثاني، موضحا أن الاختبارات تبدأ من الصف الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي، ويكون الاختبار الأول للفصل الدراسي الحالى نهاية أكتوبر الجارى، والاختبار الثانى نهاية نوفمبر المقبل، واختبار آخر وهو امتحان نصف العام الدراسي وسوف يعقد وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى 2023,2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وطالبت الوزارة بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ ، ومراجعة وتدقيق بيانات المدرسة والخاصة بالرقم التعريفي ونوع المدرسة "بنين - بنات - مشترك " - التبعية - الفترة - العنوان - أرقام التليفونات - موقف الإتصال بالإنترنت، وفي حالة وجود خطأ يتم الرجوع إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .