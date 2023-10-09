اليوم السابع
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وزارة الصحة: فيروس الأنفلونزا دائم التغير والتحور لضمان بقائه

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:05 م
وزارة الصحة: فيروس الأنفلونزا دائم التغير والتحور لضمان بقائه فيروس الانفلونزا دائم ااتغير والتحور لضمان بقاءة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس كورونا دائم التحور والتغير ليتفادى ما يهدد وجوده وليتكيف مع الظروف البيئية المحيطة به، وتابعت: لقاح الأنفلونزا يحمى من مخاطر ومضاعفات الأنفلونزا ومتوفر في فروع المصل واللقاح. 
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلى أنماط عديدة وفرعية، وتابعت: يعد هذا النمط من فيروس الإنفلونزا الأخطر إذ أنه وحده يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس له أنماط فرعية وفيروسات الإنفلونزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان أن النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلى فى حالات عدوى خفيفة وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية يوفر حماية من جميع أنواع فيروسات الإنفلونزا السابقة.
 
فيروس الانفلونزا دائم التغير والتحور لضمان بقاءة
فيروس الانفلونزا دائم التغير والتحور لضمان بقاءة

 


الصحة

الانفلونزا

المصل واللقاح



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