نشرة الحوادث.. ضبط 261 قضية مخدرات والقبض على المتهمين بسرقة سيارة محملة بالسجائر

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم ضبط 261 قضية مخدرات، وضبط المتهمين بانتحال صفة وسرقة 5 ملايين جنيه بالمعادي.

حملة مكبرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (261) قضية مخدرات، (168) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (67824) حكم قضائى متنوع.

حملة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65493) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (14583) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، ضبط (622) مخالفة السير بدون تراخيص، و(18) مخالفة موقف عشوائى، و(1326) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول.

سرقة فيلا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالى من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة الوايلى.

سرقة سجائر

وفيما تم ضبط 3 متهمين لسرقتهم سيارة محملة بالسجائر بدائرة قسم أول المنتزه في الإسكندرية.

توثيق شخص

تمكنت أجهزة الامن من ضبط المتهمين بالتشاجر مع شخص وتوثيقه أعلى عربية بدائرة قسم المطرية، لإعتقاد المتهم الأول بقيام المجنى عليه بالإرشاد عن شقيقه فى قضية "مخدرات".

انتحال صفة

نجحت أجهزة الأمن في القبض على 6 متهمين لقيامهم بانتحال صفة ضباط والاستيلاء على مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه من فنى كاميرات وكهربائي أثناء التوجه لإيداع المبلغ داخل بنك بدائرة قسم المعادي.

قتل

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته نتيجة خلافات بينهما في منطقة الواحات البحرية، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.