نراه بالعين المجردة.. الزهرة يقترن بقلب الأسد فى مشهد بديع يزين السماء مساء

كتب محمود راغب

يرصد قبل شروق الشمس غدا الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 اقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد، حيث سيفصل بينهما درجتان بالأفق الشرقي في منظر بديع.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن المقصود بالاقتران إن إثنين من الأجسام السماوية يظهران شمال او جنوب بعضهما ظاهريا بالنسبة للراصد على قبة السماء.

وكوكب الزهرة سيكون اكثر سطوعًا 120 مرة وسيكون إلى اسفل يسار النجم قلب الأسد.

ونجم قلب الأسد هو النجم الوحيد بين النجوم البراقة الذي يوجد موقعه تقريبا على المسار الظاهري السنوي للشمس امام المجموعات النجمية في دائرة البروج، وتاريخيا كان نجم قلب الأسد يتزامن مع نقطة الانقلاب الصيفي منذ حوالي 4300 سنه مضت وفي وقتنا الحالي فإن الشمس لها اقتران سنوي مع نجم قلب الأسد في 22 أغسطس أو بعد حوالي شهرين من الانقلاب الصيفي او قبل شهر من حدوث الاعتدال الخريفي.

جدير بالذكر أنه بعد يوم الاقتران سوف تزداد الفجوة بين الزهرة وقلب الأسد إلا أنهما سيكونان قريبيبن من بعضهما كفاية ليظهرا في مجال رؤية المنظار لبضعة أيام مقبلة.