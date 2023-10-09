منظمات طلابية بجامعة هارفارد تحمل إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن عنف غزة

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت أكثر من عشرين منظمة طلابية بجامعة هارفارد الأمريكية فى بيان لها أن إسرائيل "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن أعمال العنف التى تحدث فى فلسطين، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

أصدرت مجموعات التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد بيانها الموقع من قبل 27 منظمة مختلفة، والذى ألقى باللوم على إسرائيل بالكامل فى الهجمات وأعرب عن دعمه للفلسطينيين فى غزة.

وجاء فى البيان الذى نشرته شبكة فوكس نيوز: "نحن، المنظمات الطلابية الموقعة أدناه، نحمل النظام الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن كل أعمال العنف التى تتكشف".

وتابعت: "الأحداث لم تحدث من فراغ. فعلى مدى العقدين الماضيين، تم اجبار ملايين الفلسطينيين فى غزة على العيش فى سجن مفتوح. ويعد المسؤولون الإسرائيليون بـ "فتح أبواب الجحيم"، و" "لقد بدأت المجازر فى غزة بالفعل. والفلسطينيون فى غزة ليس لديهم ملاجئ يلجأون إليها ولا مكان يهربون إليه. وفى الأيام المقبلة، سيضطر الفلسطينيون إلى تحمل العبء الأكبر للعنف الإسرائيلي".

وقالت شبكة فوكس أنه بين المجموعات المذكورة فى البيان جمعية يهود هارفارد من أجل التحرير، وجمعية الطلاب العرب، والجمعية الإسلامية لمدرسة اللاهوت بجامعة هارفارد.

كما هاجم البيان نظام الفصل العنصرى فى إسرائيل الذى أجبر الفلسطينيين على ما اطلق عليه البيان "الانتقام الاستعماري"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لحمايتهم.

وتابع البيان: "ان نظام الفصل العنصرى هو المسؤول الوحيد. لقد ساهم العنف الإسرائيلى فى هيكلة كل جانب من جوانب الوجود الفلسطينى لمدة 75 عامًا. بدءًا من الاستيلاء المنهجى على الأراضى إلى الغارات الجوية الروتينية، والاعتقالات التعسفية إلى نقاط التفتيش العسكرية، والفصل الأسرى القسرى إلى عمليات القتل المستهدف، أُجبر الفلسطينيون على أن تعيش فى حالة موت بطيء ومفاجئ".

وختم البيان: "اليوم تدخل المحنة الفلسطينية إلى منطقة مجهولة. وستتطلب الأيام المقبلة موقفا حازما ضد الانتقام الاستعماري. وندعو مجتمع هارفارد إلى اتخاذ إجراءات لوقف الإبادة المستمرة