اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 04:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

منظمات طلابية بجامعة هارفارد تحمل إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن عنف غزة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:58 م
منظمات طلابية بجامعة هارفارد تحمل إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن عنف غزة رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت أكثر من عشرين منظمة طلابية بجامعة هارفارد الأمريكية فى بيان لها أن إسرائيل "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن أعمال العنف التى تحدث فى فلسطين، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

 

أصدرت مجموعات التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد بيانها الموقع من قبل 27 منظمة مختلفة، والذى ألقى باللوم على إسرائيل بالكامل فى الهجمات وأعرب عن دعمه للفلسطينيين فى غزة.

 

وجاء فى البيان الذى نشرته شبكة فوكس نيوز: "نحن، المنظمات الطلابية الموقعة أدناه، نحمل النظام الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن كل أعمال العنف التى تتكشف".

 

وتابعت: "الأحداث لم تحدث من فراغ. فعلى مدى العقدين الماضيين، تم اجبار ملايين الفلسطينيين فى غزة على العيش فى سجن مفتوح. ويعد المسؤولون الإسرائيليون بـ "فتح أبواب الجحيم"، و" "لقد بدأت المجازر فى غزة بالفعل. والفلسطينيون فى غزة ليس لديهم ملاجئ يلجأون إليها ولا مكان يهربون إليه. وفى الأيام المقبلة، سيضطر الفلسطينيون إلى تحمل العبء الأكبر للعنف الإسرائيلي".

 

وقالت شبكة فوكس أنه بين المجموعات المذكورة فى البيان جمعية يهود هارفارد من أجل التحرير، وجمعية الطلاب العرب، والجمعية الإسلامية لمدرسة اللاهوت بجامعة هارفارد.

 

كما هاجم البيان نظام الفصل العنصرى فى إسرائيل الذى أجبر الفلسطينيين على ما اطلق عليه البيان "الانتقام الاستعماري"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لحمايتهم.

 

وتابع البيان: "ان نظام الفصل العنصرى هو المسؤول الوحيد. لقد ساهم العنف الإسرائيلى فى هيكلة كل جانب من جوانب الوجود الفلسطينى لمدة 75 عامًا. بدءًا من الاستيلاء المنهجى على الأراضى إلى الغارات الجوية الروتينية، والاعتقالات التعسفية إلى نقاط التفتيش العسكرية، والفصل الأسرى القسرى إلى عمليات القتل المستهدف، أُجبر الفلسطينيون على أن تعيش فى حالة موت بطيء ومفاجئ".

 

وختم البيان: "اليوم تدخل المحنة الفلسطينية إلى منطقة مجهولة. وستتطلب الأيام المقبلة موقفا حازما ضد الانتقام الاستعماري. وندعو مجتمع هارفارد إلى اتخاذ إجراءات لوقف الإبادة المستمرة

 

 


طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

عدد شهداء فلسطين

عدد شهداء فلسطين اليوم

غزة الآن

خسائر إسرائيل

عدد القتلى الإسرائلييين

حرب فلسطين اليوم

حرب فلسطين واسرائيل اليوم

حرب غزة 2023 ويكيبيديا

أخبار فلسطين عاجل

أخبار فلسطين اليوم مباشر

اخبار فلسطين

ضرب فلسطين لإسرائيل

قصف إسرائيل لفلسطين

قطاع غزة

عدد المختطفين الإسرائيليين

عدد المخطوفين من إسرائيل

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد الشهداء الفلسطينيين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية

عدد سكان غزة

معلومات عن مدينة غزة

خسائر إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة

حرب فلسطين 2023

جامعة هارفارد



الموضوعات المتعلقة

عشرات الشهداء والجرحى بمخيمى الشاطئ وجباليا بقطاع غزة.. وصافرات الإنذار تدوى بجميع أنحاء إسرائيل

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:56 م

روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لإجراء مباحثات ووقف إطلاق النار

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:07 ص

بنك إسرائيل المركزى يعلن بيع 15% من احتياطى الدولار لوقف انهيار الشيكل

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:46 ص

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء عدوان إسرائيل لـ508 أشخاص وإصابة 2800

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:43 ص

كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا خاصا لرعاياها بشأن السفر إلى إسرائيل

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:31 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة