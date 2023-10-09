مكتبة مصر العامة بالأقصر تحتفل بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

احتفلت مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك فى محافظة الأقصر، بالذكرى الـ50 ل نصر حرب أكتوبر المجيدة، بتنظيم احتفالية بحضور قيادات المحافظة ومحمد حسانى على مدير المكتبة، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والعسكرية والدينية والجامعية والتعليمية والأدباء والمفكرين والمبدعين وقادة المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية وأسر شهداء حرب أكتوبر المجيدة والأبطال والمحاربين.

ويقول محمد حسانى على مدير مكتبة مصر العامة، إنه بدأ الحفل بالسلام الوطني وكلمة ترحيب المكتبة وعرض فيلم تسجيلى عن أكتوبر المجيدة، وفقرات فنية واستعراضية من نادى مارى مرقص ومدرسة الراهبات الفرانسسكانيات، ثم فقرة تكريم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء.

وفى نهاية الحفل تم التقاط صور تذكارية للحضور، حيث جاء الحفل بالتعاون بين المكتبة ومسئولى المحافظة ومؤسسة نايل بالاس وجمعية المصرى للتنمية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفى مدير مكتبات مصر العامة.

وكان قد بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، وقال في برقيته: يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، تلك المناسبة التاريخية والوطنية التي سجل فيها أبطالنا البواسل من أبناء الجيش المصري ملحمة النصر التي تعد من أعظم لحظات المجد والعزة والفخر فى تاريخ وطننا الحديث، مؤكدا أن تلك المعركة ستظل مبعث افتخار واعتزاز لشعب مصر، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.