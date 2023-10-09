اليوم السابع
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معا لمستقبل أفضل.. مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:39 ص
معا لمستقبل أفضل.. مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تحتفل بذكرى نصر أكتوبر جانب من الأحتفال
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم مركز شباب بنى بكار بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع "مبادرة معا لمستقبل أفضل" مجموعة من الفاعليات والاحتفالات بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، بمشاركة أعضاء المركز من النشء والشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

تضمنت الفعاليات ندوة تثقيفية عن دور القوات المسلحة وتقديم فقرات فنية من إلقاء الشعر والغناء و رسم على وجوه الأطفال وفقرات رياضية ترويحية بحضور المستشارة ولاء منيسي رئيس مبادرة "معا لمستقبل أفضل" ولفيف من أعضاء مركز الشباب أعقبها توزيع الجوائز والهدايا على المشاركين.

ومن جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن احتفالات الهيئات الشبابية والرياضية بذكرى نصر أكتوبر، يأتى تعبيراً عن مشاعر الفخر بالنصر و احتفاء برجال القوات المسلحة لما يقدمونه من تضحيات من أجل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكداً أن العمل بروح  أكتوبر هو السبيل لطريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة .

انطلقت الفعاليات بمراكز شباب حياة كريمة بمطوبس بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وحضور أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس.

احتفالية بانتصار اكتوبر بمركز شباب حياة كريمة
احتفالية بانتصار اكتوبر بمركز شباب حياة كريمة

تلوين وجوه الاطفال خلال الاحتفالية
تلوين وجوه الاطفال خلال الاحتفالية

جانب من الاحتفالية بانتصارات اكتوبر
جانب من الاحتفالية بانتصارات اكتوبر

 

 


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