اليوم السابع
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مسيرة مذهلة.. مصر أول دولة تحقق المستوى الذهبى فى القضاء على فيروس سى (إنفو)

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:22 م
مسيرة مذهلة.. مصر أول دولة تحقق المستوى الذهبى فى القضاء على فيروس سى (إنفو) مصر أول دولة تحقق المستوى الذهبى فى القضاء على فيروس سى

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تقدمت منظمة الصحة العالمية بالتهنئة إلى مصر على تقدمها غير المسبوق نحو القضاء على التهاب الكبد C، لتصبح أول بلد يبلغ «المستوى الذهبي» على مسار القضاء على التهاب الكبد C وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وهنأت منظمة الصحة العالمية، مصر بتقدمها غير المسبوق نحو القضاء على التهاب الكبد  C

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مصر أول بلد يبلغ «المستوى الذهبى» فى القضاء على التهاب الكبد C وفقًا لمعايير المنظمة

 

شخصت مصر 87% من المتعايشين مع الفيروس وقدَّمت العلاج الشافى إلى 93% من المُشخَّصين به

 

انتقلت مصر من أعلى معدلات الإصابة بالعالم إلى بلد يملك أحد أقل المعدلات بخفض معدل انتشار التهاب الكبد C من 10% إلى 0.38%

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ابتداءً من عام 2014، أطلقت مصر حملة قومية للقضاء على التهاب الكبد  C

 

أسفرت حملة «100 مليون صحة» عن فحص أكثر من 60 مليون شخص، وعلاج أكثر من 4.1 ملايين

 

بلغ معدل الشفاء من التهاب الكبد C بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج نسبة 99%


فيروس سي

الصحة العالمية

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القضاء على فيروس سي



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