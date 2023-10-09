مسيرة مذهلة.. مصر أول دولة تحقق المستوى الذهبى فى القضاء على فيروس سى (إنفو)

تقدمت منظمة الصحة العالمية بالتهنئة إلى مصر على تقدمها غير المسبوق نحو القضاء على التهاب الكبد C، لتصبح أول بلد يبلغ «المستوى الذهبي» على مسار القضاء على التهاب الكبد C وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وهنأت منظمة الصحة العالمية، مصر بتقدمها غير المسبوق نحو القضاء على التهاب الكبد C

مصر أول بلد يبلغ «المستوى الذهبى» فى القضاء على التهاب الكبد C وفقًا لمعايير المنظمة

شخصت مصر 87% من المتعايشين مع الفيروس وقدَّمت العلاج الشافى إلى 93% من المُشخَّصين به

انتقلت مصر من أعلى معدلات الإصابة بالعالم إلى بلد يملك أحد أقل المعدلات بخفض معدل انتشار التهاب الكبد C من 10% إلى 0.38%

ابتداءً من عام 2014، أطلقت مصر حملة قومية للقضاء على التهاب الكبد C

أسفرت حملة «100 مليون صحة» عن فحص أكثر من 60 مليون شخص، وعلاج أكثر من 4.1 ملايين

بلغ معدل الشفاء من التهاب الكبد C بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج نسبة 99%