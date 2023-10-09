مرفق الكهرباء: مصر أول دولة فى العالم تصدر تراخيص للمستثمرين خلال 15 يوما

كتبت رحمة رمضان و مروة الغول

كشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز أحدث طفرة غير مسبوقة فى إدارة التراخيص اللازمة للقطاع الخاص لإنتاج وبيع الطاقة، كاشفا أن مصر الدولة الوحيدة التي تصدر ترخيص للمستثمرين خلال 15 يوما من تقديم الطلب.

وأضاف عمران ، خلال موتمر "الطاقة الخضراء استثمار المستقبل" ، أن الجهاز قرر عقد جلسة كل 15 يوما لإصدار التراخيص للمستثمرين بشكل دورى، وهو أمر غير مسبوق بالجهاز، لافتا إلى أن الجهاز يجرى حاليا القواعد الخاص بتنظيم السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة المنتجة للقطاع الخاص باستخدام الشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم.

وأشار عمران إلى أن الجهاز يلزم منتجى الهيدروجين الاخضر الاعتماد على الطاقة الجديدة و المتجددة و منحهم شهادة دورية لضمان التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مصر ، مشيرا إلى أن الجهاز يرحب باى شكوى من مستهلكى الكهرباء على مدار الساعة.