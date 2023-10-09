مد المبادرة شهرا.. الداخلية توفر مواد غذائية مخفضة للمواطنين بشوادر كلنا واحد

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

توفر شوادر " كلنا واحد " الأغذية والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر للاستمرار فى توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذ – 6 معارض رئيسية – 37 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقا بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.