محافظ مطروح يترأس المجلس التنفيذى لمتابعة المشروعات وتخصيص الأراضى لها

مطروح – حسن مشالي

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، والإعداد للمشروعات الجديدة وتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لها، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.

وأصدر المحافظ توجيهات لجميع الجهات بالإسراع في معاينة وإنهاء تقرير السلامة الفنية، خلال 24 ساعة، لجميع المعدات والسيارات بجميع مراكز المدن والقطاعات الخدمية، ومراجعة كفاءتها والصلاحية الفنية والأعطال، والإجراءات اللازمة، مع تذليل العقبات لسرعة الصيانة والإصلاح، للوصول إلى كفاءة بنسبة 100% وذلك قبل نهاية نوفمبر المقبل.

وشهد اللقاء مناقشة الموافقة على قرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر لإقامة مبنى الخدمات الوقائية، بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمدينة برانى، وقطعة أرض بمساحة 384 مترا بمرسي مطروح لإقامة مبنى مركز وحدة تراخيص المحال العامة، وقرار تخصيص مساحة 170 مترا لإقامة مكتب بريد القصر غرب مدينة مرسي مطروح.

وإعادة النظر في طلب تخصيص لمساحة 900 متر وتعديلها وفق النموذج لإقامة مكتب بريد بقرية زاوية العوامة بالضبعة، ومناقشة تخصيص أراضى لإقامة عمارات سكنية خلف البنك الاهلي ومكتب بريد بمدينة السلوم، مع الموافقة على قرار تخصيص لمساحة 420 متر لإنشاء مقر الإدارة التعليمية بمدينة السلوم، ومساحة 5220 متر لإنشاء مدرسة تعليم ثانوى صناعى بمدينة العلمين.

كما تم مناقشة قرار تخصيص مساحة 5 آلاف متر، ناحية الرمل بمدينة سيوة، لإقامة الإدارة الصحية والمبنى الوقائي ومركز الأسرة، وقرار تخصيص مساحة 37 ألف و 468 متر بمدينة العلمين، لإقامة موقف العلمين الإقليمي ومسجد ومنطقة خدمات للمنفعة العامة، وتخصيص مساحة 2000 متر بمدينة برانى، لإقامة مبنى الخدمات الوقائية لمنطقة التأمين الصحى.

كما تم عرض الإجمالي العام للخطة الاستثمارية، للعام المالى 2023/2024 ومتابعة أعمال الطرح والموقف التنفيذي والاسراع به في كافة القطاعات.