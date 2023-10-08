محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية لقرية غزالة بعد صيانتها بمبلغ 600 ألف جنيه

مطروح – حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الأحد، الوحدة الصحية بقرية غزالة، التابعة لمدينة الضبعة، التي تم إنشاؤها عام 2011 بتكلفة 6 ملايين جنيه، ولم يتم تشغيلها، حتى اليوم، وتم صيانتها وتطويرها بتكلفة 600 ألف جنيه، لتبدأ في تقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة.

جاء ذلك بحضور النائب رزق علوانى، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة، و العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعمد ومشايخ وأهالي القرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الوحدة الصحية بقرية غزالة، تم إنشائها في عام 2011، بتكلفة مالية حينها 6 ملايين جنيه على مساحة 367 متر مسطح، مكونة من طابق أرضى وطابقين علويين، ولم يتم تشغيلها حتى الآن، وتم إعادة صيانتها وتطويرها هذا العام بتكلفة 600 ألف جنيه، من موازنة مديرية الصحة بالمحافظة، وتوريد فرش جديد من وزارة الصحة وتشغيلها لأول مرة.

وأشار " مبروك " إلى أن الوحدة الصحية تخدم حوالي 4250 نسمة بقرية غزالة والتجمعات التابعة، بما يخفف الضغط عن مستشفى الضبعة المركزى، وتضم الوحدة خدمات الاستقبال والطوارئ وعيادة خارجية وتنظيم أسرة وغرفة تعقيم ومعمل تحاليل طبية وصيدلية وجلسة تطعيم أسبوعية، ومرحليا ستضم عيادة أسنان لحين توريد كرسي الأسنان، بالإضافة إلى سكن الأطقم الطبية للذكور والاناث، لتحقيق الاستقرار بها.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لجميع أهالي قرية غزالة، بمناسبة افتتاح الوحدة الصحية، موجها لقطاع كهرباء العلمين، بمراجعة حاجة الوحدة لاستقرار وزيادة القدرة الكهربية، وكذلك التوجيه لشركة المياه بالاسراع في انهاء أعمال المقايسة ومد شبكة المياه للوحدة، مع التأكيد على توفير طبيبة نساء على الأقل يومين في الاسبوع، يتم الإعلان عنهما لأهالي القرية، مع توفير سونار وتحديد ما تحتاجه الوحدة الصحية من أجهزة طبية أخرى، للتخفيف عن الأهالي الانتقال إلى مستشفى الضبعة المركزى، مؤكدا على الاهتمام بالتثقيف الصحي والتوعية برعاية وتنظيم الأسرة، من خلال القيادات الشعبية من عمد ومشايخ ورائدات ريفيات، والوصول إلى الأهالي وتشجيعهم وتحفيزهم على الاهتمام ببناء أسرة سليمة صحيا، والتي تعد من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي عقدت في سبتمبر الماضي تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف محافظ مطروح، بأنه في إطار جهود المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، تم التواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وذلك للتنسيق للإسراع بتوفير كرسي أسنان للوحدات الصحية بالظاهر وأبو ميلاد والعميد وغزالة .

وتوفر الوحدة الصحية، خدمات الرعاية الأساسية للمرضى، من كشف وعمل الفحوصات والتثقيف الصحى، بما يعزز صحة المواطن، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة، مع حث الأهالي وتوعيتهم بأهمية التثقيف الصحى.