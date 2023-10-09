محافظ شمال سيناء: 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 325 ألف مواطن بالمحافظة

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية متوافرة بالأسواق والمحال التجارية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة.

أضاف المحافظ فى بيان صحفى اليوم أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.. معلنًا عن تواصل صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر، حيث تبلغ عدد البطاقات التموينية على مستوى المحافظة نحو 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 325 ألف مواطن.

أشار المحافظ إلى وصول السلع الأساسية إلى محافظة شمال سيناء بانتظام ودون أى معوقات، مشددًا على الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

وجه المحافظ مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بشن حملات مشتركة للمرور على مختلف الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع الدواجن واللحوم والأسماك للتأكد من بيع السلع بالأسعار المقررة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات المحددة.

لفت المحافظ إلى أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل فى الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة.. مشيرًا إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على مخزون استراتيجى من المواد التموينية والمواد البترولية والغاز الطبيعى بما يكفى المحافظة لمدة طويلة، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أى نقص.