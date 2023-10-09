افتتاح موقف سيارات مدينة نخل الجديد بشمال سيناء.. صور

افتتح هشام الخولى، نائب محافظ شمال سيناء، يرافقه محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل والقيادات التنفيذية والشعبية، اليوم، الموقف الجديد ومبنى المركز التكنولوجى بجانب تسليم عقود المنازل البدوية بنخل والنثيلة.

وقال نائب المحافظ، إن افتتاح المركز يأتى ضمن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية فى مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء، بمناسبة اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد.

وأضاف نائب المحافظ، أن موقف السيارات العمومى بمدينة نخل يهدف لخدمة التوسعات المستقبلية المتوقعة وزيادة الحركة نتيجة انشاء تجمعات تنموية متكاملة، حيث أقيم على مساحة 2.8 فدان، بتكلفة بلغت 20 مليونا و500 ألف جنيه، ويتكون من مبنى ادارى على مساحة 144 مترا مربعا ويتكون من طابقين وكافتيريا ومسجد به مصلى للرجال واخر للسيدات وموقف السيارات وموقف الاتوبيسات ومحال تجارية وأماكن انتظار وبوابات دخول وخروج. المركز أقيم على مساحة 150 مترا مربعا بتكلفة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه، حيث يضم منطقة خدمات جماهيرية وصالة انتظار ومكاتب إدارية وقاعة تدريب، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين من استقبال الشكاوى استخراج رخص البناء والتصالح فى مخالفات البناء ودفع ايجارات الإسكان.

وأشار إلى أن المركز التكنولوجى أقيم بتكلفة بلغت نحو 2.8 مليون جنيه، حيث يتكون من طابقين الأول يضم صالة للجمهور ومكتب للمدير وخزينة عمومية وغرفة الراكات والداتا واوفيس، والدور الثانى يتكون من قاعة اجتماعات رئيسة وقاعة تدريب وسكرتارية واوفيس.

كما قام نائب المحافظ يرافقه المهندس ناجى محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء بتسليم المنتفعين عقود المنازل البدوية فى مدينة نخل وعددها 15 منزلا والمنازل البدوية فى النثيلة وعددها 15 منزلا، وذلك فى اطار توجيهات فخامة الرئيس بتوفير حياة كريمة للمواطنين.