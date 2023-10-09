محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات المحافظة لمواجهة الأزمات والسيول

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدورى الأسبوعى، اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الذى يعقد بغرض متابعة كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة بحضور المختصين، والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة وإجراء الاتصالات بالوزراء ورؤساء الجهات والشركات المعنية بالتنفيذ.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ استعدادات المحافظة لمجابهة الأزمات والسيول تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واطمأن لمحافظ على مدى جاهزية الشبكة الوطنية لإدارة الازمات، وكفاءة العاملين بها والربط والتنسيق بينهم وربطها مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة ووجود غرفة إدارة أزمات متحركة سيارة ترافق المحافظ أثناء تفقده اللازمة لنقل الصورة كاملة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، والتأكيد على الكفاءة الفنية للمعدات والآلات والاجهزة والسيارات والعناصر الفنية بشركات المياه محطات المعالجة والصرف الصحى والكهرباء والغاز، ومديريات الإسكان والزراعة والصحة ومدى جاهزية تلك الجهات.

وشدد على ضرورة الاستعداد ورفع كفاءة جميع إمكانيات المحافظة تحسبا لأى حدث طارئ، كما حرص المحافظ خلال المؤتمر على الوقوف على الموقف التنفيذى للأعمال الانشائية لمسجد الصديق بنويبع وجاهزيته للافتتاح يوم الجمعة 27 أكتوبر الجارى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضمن الاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر.

كما تم عرض موقف استكمال أعمال الزراعات والخزانات بالطريق الدائرى بشرم الشيخ.

وفى ختام المؤتمر أشار المحافظ لحصوله على جائزة وشعار منتدى المرونة العالمى خلال انعقاده بإمارة دبى فى الفترة من 5 إلى 7 اكتوبر الجارى والتى حصل عليها تقديرا لجهوده البارزة فى مجال المرونة ومجهوداته فى الحد من مخاطر الحوادث والكوارث.

وذلك على هامش مشاركته فى حفل تكريم ومأدبة العشاء والتى أقيمت لعدد من الشخصيات العالمية المشاركة بالمنتدى، والذى نظمته شرطة دبى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز المرونة فى دبى، وذلك بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.