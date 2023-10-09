انطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من شرم الشيخ إلى دبى 28 أكتوبر.. اعرف التفاصيل

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم، الوفد الألماني المنظم لرحلة الدراجات الهوائية، لبحث استعدادات انطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من أيقونة السلام بشرم الشيخ إلى دبى يوم 28 أكتوبر الجارى، وذلك فى إطار نشر الوعى البيئى والترويج لرياضة ركوب الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة، ونشر الوعى حول الاستدامة البيئية استعدادًا لانعقاد مؤتمر تغير المناخ “كوب 28" بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة السياحة والأمم المتحدة.

يشار إلى أن محافظ جنوب سيناء كان قد التقى المغامرين الثلاثة الذين قاموا برحلة من القاهرة إلى شرم الشيخ لنشر الوعى البيئى أمام أيقونة السلام بشرم الشيخ العام الماضى قبل انطلاق مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ.

حضر اللقاء اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ومحمد فتحى مدير عام الشباب بجنوب سيناء.