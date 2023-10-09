محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى تطهير ورفع المخلفات بالترع والمجارى

المنوفية - محمود شاكر

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، تقريراً عن جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بشأن تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية بكافة أرجاء المحافظة، لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه خلال الفترة من 16 وحتى 30 سبتمبر 2023 تم رفع مايزيد عن 34 ألف طن، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطهير وإزالة كافة نواتج التطهير على جسور الترع والمصارف بالتنسيق التام بين الوحدات المحلية و الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ، حيث تنوعت حجم نواتج التطهير ما بين 4880 طن بمركز تلا ، وفى مركز قويسنا 9230 طن، و4000 طن بالشهداء ، و2310 طن بمنوف ، و1000 طن بحى غرب ، و120 طن بحى شرق شبين الكوم ، و(1050 طن بمدينة سرس الليان ، وفى مركز بركة السبع تم رفع 3570 طن ، و3500 طن بأشمون ، و2500 طن بمركز السادات ، و1585 طن بمركز شبين الكوم ، و855 طن بالباجور ، وأكد المحافظ أن إجمالى ماتم رفعه من نواتج التطهير بداية من شهر يناير 2023 وحتى الآن بلغ 176 ألف طن .

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديريات الرى والزراعة والجهات المعنية جهودهم فى المتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف بنطاق المحافظة للتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضى الزراعية بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.