محافظ المنوفية: لجان لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكافة المدارس

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرارًا بتشكيل لجنة رئيسية برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، وعضوية مدير مديرية التربية والتعليم، مدير الإدارة العامة للتعليم العام بالمديرية، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، مدير الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بمديرية التربية والتعليم، وممثل عن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، تتولى اللجنة المرور على كافة الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة وذلك للوقوف على انتظام العملية التعليمية، والتأكيد على تفعيل لائحة النظام والضبط المدرسى داخل المدارس والالتزام بأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وإعداد تقريرًا مفصلًا بهذا الشأن.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة فرعية برئاسة اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كل من رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو الحى ومدير إدارة التربية والتعليم المختص، و2 باحثين بكل من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، إدارة التوجيه المالى والإدارى بالإدارة التعليمية المختصة، وإدارة التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وممثلين عن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، على أن تتولى اللجنة متابعة العملية التعليمية والتفتيش المالى والإدارى على المدارس بدائرة المحافظة وتفعيل لائحة النظام والضبط المدرسى داخل كل مدرسة، وكذا تهيئة البيئة التربوية والتعليمية والمناخ المدرسى لتحقيق أهداف العملية التعليمية دون أى خلل إدارى يؤدى إلى التأثير السلبى على سير العملية التعليمية، على أن يتم رصد أية سلبيات وإعداد تقريرًا بأعمال اللجنة، لاتخاذ اللازم فى ضوء ذلك.

وفى ذات السياق وتفعيلًا لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية، قامت اليوم اللجنة الفرعية بالمرور على عدد من المدارس بنطاق مركز ومدينة قويسنا للوقوف على الحالة العامة للمدارس وانتظام سير العملية التعليمية، هذا وتواصل اللجان المشكلة أعمالها بالمرور الدورى على كافة المدارس بأنحاء مراكز ومدن المحافظة.