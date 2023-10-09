محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأولى بالرعاية وتنفيذ مشروعات للشباب

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، للاستماع لشكواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الرى والموارد المائية، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومسئولى التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن توفير عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، موجهًا مسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم للصرف، فضلًا عن دراسة إمكانية توفير معاش شهرى لعدد من الحالات.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، إلى جانب توفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين فى تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى لأسرهم.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مدير مستشفى الفيوم العام، لإنهاء الإجراءات اللازمة وإجراء العملية الجراحية المطلوبة لحالة مرضية، وكذا توقيع الكشف الطبى اللازم لطفل وتقديم الدعم والعلاج اللازم له بشكل فورى.

وفى قطاع التربية والتعليم، وجه المحافظ مسئول مديرية التربية والتعليم، بدراسة عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالقطاع طرفها، واتخاذ اللازم بما يتناسب مع ظروفهم وانتظام العملية التعليمية.

وبشأن توفير وحدات سكنية للأولى بالرعاية، وجه محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة الفيوم، بدراسة وبحث توفير وحدات سكنية للمستحقين، وكذا إنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لعدد من الحالات، على أطراف المدينة.