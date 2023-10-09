محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق طنطا بسيون.. صور

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أعمال رصف طريق طنطا بسيون والتى تشرف على رصفه الهيئة العامة للطرق والكبارى، كونه يمثل محورا مروريا هاما يربط بين مركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة بسيون.

ويتم رصف الطريق بطول 20 كم وعرض 9 أمتار بنسبة تنفيذ وصلت إلى 75% بتكلفة إجمالية بلغت 124,96مليون جنيه.

وشدد محافظ الغربية على القائمين على الأعمال بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة معايير الجودة الفنية، كونه طريقا هاما وحيويا يخدم أهالى الغربية، مؤكدا أن المحافظة جادة فى تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قرى ومدن المحافظة، وفى إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.