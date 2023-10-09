ضبط 3 آلاف لتر بنزين 80 وطن سكر مدعم بقصد بيعها فى السوق السوداء بالغربية

الغربية ــ مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 3 آلاف لتر بنزين 80 وطن سكر مدعم بقصد بيعها فى السوق السوداء، خلال حملة مكبرة بطنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت أحمد ورد، خالد ذكى المفتشين بإدارة الرقابة التموينية.

وتم ضبط طن سكر تموينى مدعم تم تجميعه بأحد محلات البقالة التموينية، بغرض اعادة بيعه بالسوق السوداء، وضبط 3 آلاف لتر بنزين 80 تم تجميعها بإحدى محطات تموين السيارات، بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.