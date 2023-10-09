محافظ الإسكندرية: 5 دورات خلال شهر سبتمبر لـ115 موظفا فى المحافظة

أعلنت محافظة الإسكندرية تنظيم 4 دورات تدريبية خلال شهر سبتمبر، حيث تم تنظيم 4 دورات تدريبية استفاد منها 155 من العاملين بالمحافظة والجهات التابعة، وذلك مجالات الحاسب الآلى، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة.

وذلك فى إطار توجيهات الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشرى، وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب لجميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها، من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

جاء ذلك بمتابعة المهندسة إيمان الخولى مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.