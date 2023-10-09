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متحف آثار الغردقة.. تعرف على تمثال الهيئة الرسمية للرجال فى العصور الفرعونية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:00 ص
متحف آثار الغردقة.. تعرف على تمثال الهيئة الرسمية للرجال فى العصور الفرعونية رجل فرعونى يرتدى هيئة الرجل الفرعونى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يضم متحف آثار الغردقة الآلاف من القطع الأثرية المختلفة، ترجع للعصور المختلفة منها الفرعونية والرومانية وكذلك القبطية والإسلامية والحديثة، من بين تلك القطع الأثرية قطعة أثرية ترجع للعصر الفرعونى للرجل يرتدى الهيئة الرسمية للرجال فى العصور الفرعونية.
 
ويعرض داخل متحف آثار الغردقة تمثال لرجل بالهيئة الرسمية واقف على قاعده مستطيله يشير إلى أنه ضابط أو من أحد الرجال العسكرين يرتدى نقبه قصيره وباروكة شعر ويظهر فى جسده بروز لعضلات البطن والصدر، وصنع التمثال على يد الفنان المصرى القديم من الخشب ويرجع للدولة الحديثة.
 
كما يضم متحف آثار الغردقة قطعة اثرية أخرى نادرة وهى الجزء العلوى لتمثال "الكا" للملك رمسيس الثانى ويعد رمسيس الثانى أهم ملوك مصر القديمة وأشهر الملوك المحاربين ولعل من أشهر معاركه موقعة قادش جرانيت وردى.
 
جدار الملك تختمس الثالث
جدار الملك تختمس الثالث

رجل فرعونى يرتدى هيئة الرجل الفرعونى
رجل فرعونى يرتدى هيئة الرجل الفرعونى

 


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العصر الفرعونى



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