لماذا تحتاج بعض السيدات لإجراء منظار الرحم؟

كتبت نهير عبد النبى

منظار الرحم واحد من أهم التقنيات التى يستخدمها الاطباء لاكتشاف العديد من المشاكل عند السيدات، وخصوصا من تعانين من فترات الحيض الشديدة والتشنجات ، أو كان طبيبك بحاجة إلى معرفة المزيد عن صحتك الإنجابية، فقد يوصي بإجراء تنظير الرحم و يمكن أن يمنحهم هذا الإجراء نظرة عن قرب على عنق الرحم ويساعدهم على معرفة أسباب المشاكل.





وحسب ما ذكره موقع webmdأثناء تنظير الرحم، يقوم طبيبك بإدخال منظار الرحم - وهو أنبوب رفيع مزود بضوء في نهايته - داخل المهبل. سيكونون قادرين على رؤية عنق الرحم وداخل الرحم. إذا وجدوا أي شيء غير طبيعي، فيمكنهم أخذ عينة للاختبار لاحقًا.

من بين الأسباب الأكثر شيوعًا لتنظير الرحم هي الدورات الشهرية التي تكون أطول أو أثقل من المعتاد، أو النزيف بين الدورات الشهرية.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الإجراء في هذه المواقف:

-نتائج اختبار عنق الرحم غير طبيعية.

-كنت تنزفين بعد انقطاع الطمث .

-هناك أورام ليفية أو سلائل أو ندبات على الرحم.

-لقد تعرضت لأكثر من حالة إجهاض أو مشاكل في الحمل.

-يحتاج طبيبك إلى عينة صغيرة من الأنسجة ( خزعة ) من بطانة الرحم.

-لقد خرج اللولب الخاص بك من مكانه.

كيف يتم ذلك؟

يمكن إجراء تنظير الرحم إما في المستشفى أو في عيادة طبيبك. يمكنك أن تكون مستيقظًا أو تحت التخدير العام أثناء العملية. إذا كنت مستيقظًا، فسوف يعطيك طبيبك دواءً لمساعدتك على الاسترخاء. سيستخدمون أيضًا أدوية أو أدوات تسمى الموسعات للمساعدة في فتح عنق الرحم.

من المرجح أن يستخدم طبيبك أداة تسمى المنظار لإبقاء المهبل مفتوحًا، بعد ذلك، سيقومون بإدخال منظار الرحم بلطف من خلال عنق الرحم إلى الرحم ويدفعون الغاز أو محلول ملحي يشبه السائل من خلال منظار الرحم إلى الرحم لتوسيعه. سيعطيهم هذا رؤية واضحة لبطانتها وفتحة قناتي فالوب من خلال منظار الرحم.

بعد الإجراء

ربما ستتمكن من العودة إلى المنزل بعد فترة وجيزة. لكن إذا تلقيت مخدرًا موضعيًا أو عامًا، فستحتاج إلى شخص يقودك.

لبضعة أيام بعد الإجراء، قد يكون لديك بعض التشنج الخفيف أو النزيف. قد يكون لديك أيضًا غاز يمكن أن يستمر لمدة 24 ساعة تقريبًا. قد يعطيك طبيبك دواءً للمساعدة في تخفيف أي ألم.

سيكون عليك تجنب ممارسة الجنس لمدة أسبوعين على الأقل بعد الإجراء. قبل إعادتك إلى المنزل، سيخبرك طبيبك المزيد عن كيفية الاعتناء بنفسك بعد الجراحة.

ما هي المخاطر؟

تمامًا مثل أي إجراء طبي، يمكن أن يكون لديك بعض المضاعفات الناتجة عن تنظير الرحم، بما في ذلك:

-مشاكل من التخدير

-عدوى

-تمزق أو تلف في عنق الرحم، على الرغم من أن هذا أمر نادر الحدوث

-مشاكل مع الغازات أو السوائل من الرحم

-تلف الأعضاء المجاورة مثل المثانة أو الأمعاء أو المبيضين

-مرض التهاب الحوض

-إذا شعرت بأعراض مثل الحمى أو آلام شديدة في البطن أو نزيف حاد بعد العملية، فاتصل بطبيبك على الفور أو اذهب إلى غرفة الطوارئ.