مستشفى السويس العام تنفذ ورشة تدريبية حول مناظير الرحم وتأخر الإنجاب

فريق المحافظات

عقدت مستشفى السويس العام تدريباً نظرياً وعملياً بقسم النساء والتوليد بحضور الدكتور أحمد الشربيني، مدرس وإستشاري النساء والتوليد بكلية الطب، والدكتور تامر صلاح، مدرس واستشاري النساء والتوليد بكلية الطب.

قال الدكتور أحمد نوح مدير المستشفيات، إن ورشة العمل تناولت جانباً نظرياً للمعلومات الأساسية حول أحدث أجهزة المنظار الرحمي ومناظير البطن التشخيصية، فيما وقد تم إجراء عدة عمليات شديدة الصعوبة من خلال المنظار لعلاج تأخر الإنجاب والنزيف الرحمي الحاد وإصلاح العيوب الخلقية والاورام الليفية.

وأضاف أن ورشة العمل تأتى استكمالاً للتطور النوعي الذي يشهده تخصص النساء والتوليد بالسويس وتوسيع قاعدة خدماته الطبية وتطوير الموارد البشرية وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان برفع كفاءة الأطقم الطبية وتقديم خدمات نوعية للمرضي.

من ناحيته، قال الدكتور إسماعيل الحفناوي إستشاري النساء والتوليد ووكيل وزارة الصحة بالسويس ان مديرية الصحة بالسويس تسعي لتنفيذ المزيد من ورش العمل لرفع كفاءة الأطباء وخاصةً متدربي الزمالة المصرية وتعزيز مهاراتهم الفنية.