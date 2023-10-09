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لبنان يدعو مواطنيه إلى توخي الحذر وعدم التوجه للمناطق الحدودية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 06:05 م
لبنان يدعو مواطنيه إلى توخي الحذر وعدم التوجه للمناطق الحدودية نجيب ميقاتى رئيس الحكومه اللبنانيه
كتب أحمد عرفة

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دعت السلطات اللبنانية مواطنيها إلى توخي الحذر وعدم التوجه للمناطق الحدودية، وفقا لخبر عاجل  بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى أن الأولوية لدى الحكومة هى لحفظ الامن والاستقرار فى جنوب لبنان، واستمرار الهدوء على الخط الأزرق والالتزام بالقرار 1701 ووقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا وجوا، والانسحاب من الأراضى اللبنانية التى لا تزال محتلة.

جاء ذلك فى اتصالات هاتفية دولية وعربية ومحلية تابع من خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتى الوضع فى جنوب لبنان، كما تلقى اتصالات من عدد من رؤساء الدول والحكومات فى الاطار ذاته.

وقال رئيس الحكومة - فى بيان اليوم - إن الاتصالات التى قام بها أكدت حرص الدول الصديقة والشقيقة على بقاء لبنان فى منأى عن تداعيات الوضع المتفجّر فى الأراضى الفلسطينية، وحمايته.

 


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