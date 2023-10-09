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الخارجية الفرنسية تعلن مقتل مواطن فرنسي ثان فى إسرائيل

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 05:32 م
الخارجية الفرنسية تعلن مقتل مواطن فرنسي ثان فى إسرائيل إسعاف إسرائيلي
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مقتل مواطن فرنسي ثان في إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية". 
 
وفي وقت سابق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن الاتحاد الأوروبي، أعلن اجتماع طارئ غدا لوزراء خارجية الاتحاد لبحث الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل. 
 
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف في وقت سابق من اليوم الاثنين، منزلًا جديدًا بالقطاع، كما واصلت مدفعية الاحتلال، قصفها على المناطق الشمالية لقطاع غزة.
 
كما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، نطاق القصف على قطاع غزة، ونفذ 120 غارة على مناطق في بيت حانون، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».
وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ساحة السرايا وسط قطاع غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال مسجدا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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