لافروف يطالب بوقف إراقة الدماء بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإيجاد "حل سلمي"

وقال لافروف - خلال محادثات في موسكو مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الاثنين، "من الضروري وقف القتال على وجه السرعة لحل مشكلة المدنيين وإيلاء اهتمام خاص للأسباب، التي لم تُحل المشكلة الفلسطينية على أساسها منذ عقود".

وأضاف: "بالرغم من وجود قرارات مباشرة وواضحة لا لبس فيها من مجلس الأمن الدولي واتفاقي أوسلو ومدريد ومبادرة السلام العربية، لم تُحل مشكلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وكان لافروف قد أجرى محادثات صباح اليوم مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على خلفية تفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.