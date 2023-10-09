كيف تحصل على فوائد الشاى لصحتك؟.. اشربه بعد الأكل بساعة

كتبت فاطمة خليل

الشاي مشروب الشعب المصرى، فلا يوجد بيت يخلو من هذا المشروب، لكن يجب اتباع عدد من النصائح عند شرب الشاي للاستفادة من فوائده الصحية وتجنب أضراره.

قال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، لـ "اليوم السابع": إنه للحصول على فوائد الشاي والاستفادة بها يجب اتباع بعض التعليمات والنصائح منها:

-لا تشربه على معدة فارغة حتى لا يسبب أضرار لمعدتك.

-لا تشرب الشاي بعد الأكل مباشرة، لأنه يقلل امتصاص المغذيات الموجودة في الأكل.

-يجب على مرضى الضغط والقلب وقرحة المعدة تجنب شرب الشاي.

- يجب على مرضى السكر تقليل السكر المضاف عليه، لأن زيادة السكر في الشاي قد يتسبب في رفع سكر الدم.

- يجب على مرضى الأنيميا تجنب شرب الشاى خاصة بعد الأكل مباشرة، حتى لا يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة به.

وأوضح الدكتور كريم جمال، أن الشاي له فوائد صحية عديدة فهو غني بمضادات الأكسدة التي تمنع الإصابة بالسرطان وتقى من الأمراض، كما أن الشاي يحسن عمل الدورة الدموية.