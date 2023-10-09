وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "يونهاب"، اليوم الاثنين، أن التحذير الخاص يدعو إلى إلغاء أو تأجيل رحلات الكوريين إلى إسرائيل ومغادرتها إذا كانوا هناك بالفعل، ما لم تكن هناك أمور عاجلة.

ويتم إصدار التحذير الخاص من قبل الحكومة الكورية الجنوبية في حالات المخاطر الأمنية العاجلة للمسافرين، ويمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى 90 يوما كحد أقصى.

ويقدر أن هناك إجمالي 570 مواطنًا كوريًا يقيمون في إسرائيل لمدة طويلة، بالإضافة إلى حوالي 360 مسافرًا.

ودعا وزير الخارجية الكورية الجنوبي "بارك جين"- خلال اجتماع مع مسؤولين معنيين، أمس- إلى ضمان سلامة المواطنين، وناقش الأوضاع الأمنية في إسرائيل والإجراءات لحمايتهم.

وفي السياق.. ذكرت شركة الخطوط الجوية الكورية "الناقل الوطني في كوريا الجنوبية" أنها قررت إلغاء رحلة جوية كان من المقرر أن تغادر إنتشون بكوريا الجنوبية إلى تل أبيب بإسرائيل، اليوم؛ بسبب تداعيات من تصاعد المواجهات هناك.

وأضافت الشركة أنها تخطط لتشغيل رحلة ستغادر مطار "بن جوريون" الدولي في تل أبيب إلى إنتشون بعد 15 ساعة من الموعد المعتاد بعد التحقق من ظروف السلامة في المطار المحلي في يوم 9 أكتوبر؛ لمساعدة الأشخاص العائدين إلى كوريا الجنوبية.

وأفادت بأنها ستقرر ما إذا كانت ستشغل رحلات جوية مخططة أخرى بعد يوم 11 أكتوبر، في وقت لاحق.

وفي السياق.. قال مسؤول بوزارة النقل الكورية الجنوبية، إن الوزارة ستتعاون بشكل وثيق مع وزارة الخارجية وشركة الخطوط الجوية الكورية؛ لضمان عودة المواطنين والسياح الكوريين الجنوبيين إلى البلاد.

وتم تعليق الرحلات الجوية بين إنتشون وتل أبيب، منذ عام 2020، في أعقاب اندلاع فيروس كورونا، وتم استئناف تشغيلها في ديسمبر العام الماضي، وفي الوقت الحالي تشغل الشركة الرحلات الجوية في هذا الخط بمعدل رحلة 3 مرات في الأسبوع.