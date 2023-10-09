كلية الحاسبات بالغردقة تستضيف المؤتمر الدولى لفيزياء الليزر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استضافت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالغردقة، والتابعة لفرع جامعة جنوب الوادى ، اليوم، المؤتمر الدولى لفيزياء الليزر والضوئيات وتطبيقاته، بمشاركة 50 عالما من عدة دول مختلفة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمي في ضوء التنمية المستدامة.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، وبحضور الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، والدكتور أسامة عمارة عميد كلية الذكاء الاصطناعي والحاسبات بالغردقة، والدكتور رياض مرزه رئيس المؤتمر، والدكتور شوقى الدلال، نائب رئيس الجمعية العربية الفيزياء، وعدد من هيئات التدريس المختلفة بكليات فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة، وكذلك عشرات الطلاب من الجامعة .

ومن المقرر أن يستمر المؤامر حتى 11 من شهر أكتوبر الجاري بمشاركة بمشاركة 50 عالما من جميع دول العالم.

من جانبه، رحب الدكتور أسامة عمارة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة بالحضور الكريم وكذلك قيادات المؤتمر وجامعة جنوب الوادى الداعمة لإقامة المؤتمر، مؤكدا أن علم الفيزياء أحدث ثورة في عالم التكنولوجيا، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمي في ضوء التنمية المستدامة مما يساهم في النهضة التكنولوجية في مصر بناء على توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وقدم الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، الشكر للحضور ولقيادات الجمعية العربية للفيزياء والحضور، وأكد أن المؤتمر يضيف للفيزياء وشرفنا بتنظيم المؤتمر، وفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة يحتفى بتنظيم تلك المؤتمرات ذات الفائدة العلمية المختلفة.

وأضاف أن القيادة السياسة كان لها دور جبار فى إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى بالغردقة، حيث تم افتتاح كلية الألسن وكذلك كلية الحاسبات والذكاء والاصطناعي، وسيتم افتتاح كلية السياحة والفنادق، بالغردقة، وأن هناك دعما كبيرا من رئيس جامعة جنوب الوادي فى السعي الكبير ليكون فرع الجامعة جامعة مستقلة.

ولقد أصبح الليزر بدوره أداة لا غنى عنها من الطب والمجالات المختلفة، وفتح أفاق مختلفة، مما مكن العالم من اكتشاف أشياء غير مسبوقة، والليزر يعد العمود الفقرى لشبكة الاتصالات العالمية، وكذلك الرصد البيئى، وعدد كبير من المجالات المختلفة.

وأضاف أن الليزر يوعد باكتشافات أكبر فى السنوات القادمة، وأصبح الليزر قوة دافعه لجميع المجالات، وأن الإلكترونيات الضوئية تعد هى المحرك للكثير من المجالات، وأن المؤتمر سوف يكشف عن الكثير من تلك المجالات التى يتدخل فيها الليزر والإلكترونيات الضوئية .

وقدم قيادات المؤتمر درع الجمعية العربية للفيزياء لكل من، الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محفوظ عبد الستار، نائب رئيس الجامعة بفرع الغردقة، والدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.