اليوم السابع
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ضبط 400 علبة سجائر تباع بأزيد من التسعيرة وتحرير 26 محضرا في حملة بكفر الشيخ

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:03 ص
ضبط 400 علبة سجائر تباع بأزيد من التسعيرة وتحرير 26 محضرا في حملة بكفر الشيخ سجائر
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت من مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من علب السجائر المحلية، لدى صاحب محل بقالة وبيع سجائر، يبيعها بأزيد من التسعيرة، كما تمكنت الحملة من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وحررت الحملة 26 محضراً متنوعا.

وتمكنت حملة التموين  من ضبط 400 علبة سجائر محلية بحوزة "ح.س.ح"، 67 سنة، مالك محل بقالة وبيع سجائر في مدينة الحامول، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ عليها.

كما تمكنت الحملة من تحرير 26 محضراً متنوعا، لأصحاب المحال  بمراكز بيلا والحامول وكفر الشيخ، وضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية، وتحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة للتحقيق.


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