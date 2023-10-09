اليوم السابع
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ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة داخل مخزن بمدينة فوه في كفر الشيخ

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 08:44 م
ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة داخل مخزن بمدينة فوه في كفر الشيخ جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مجلس مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، بضبط كميات من الأسماك المملحة، غير صالحة للإستخدام الأدمي، بأحد المخازن بمدينة فوه، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحب المخزن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ترأس وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة تموينية، عقب ورود معلومات عن وجود مخزن، به أسماك مملحة غير صالحة للإستخدام الأدمي، وتمكنت الحملة من ضبط 2 طن أسماك مملحه، غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وجاري العرض على النيابة العامة.


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

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