ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة داخل مخزن بمدينة فوه في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، بضبط كميات من الأسماك المملحة، غير صالحة للإستخدام الأدمي، بأحد المخازن بمدينة فوه، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحب المخزن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ترأس وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة تموينية، عقب ورود معلومات عن وجود مخزن، به أسماك مملحة غير صالحة للإستخدام الأدمي، وتمكنت الحملة من ضبط 2 طن أسماك مملحه، غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وجاري العرض على النيابة العامة.