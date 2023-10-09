رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يحث العاملين على التطوير والجد في العمل

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، مع مديري الإدارات التعليمية الخمس "المنتزه – شرق - وسط – العامرية – غرب الورديان"، وموجهي العموم، اليوم الاثنين، في حضور أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وعدد من مديري الإدارات بديوان المنطقة؛ لبحث آليات العمل بالمنطقة خلال الفترة القادمة وايجاد الحلول المناسبة لمصلحة العمل.

بدأ رئيس المنطقة الاجتماع بشكر رئيس المنطقة ووكيلها الثقافي السابقَين؛ على ما بَذَلاه من جَهد في خدمة العملية التعليمية، داعِيَن لهما بالسداد والتوفيق في موقعهما الجديد. وطالب رئيس المنطقة أن يعد كل مدير إدارة تقريرًا عما تم خلال الفترة السابقة، وآخر ما وصلت إليه الإدارة من عمل، وما هي المشكلات التي تواجه العمل، والمقترحات الواقعية والموضوعية التي يمكن أن تساهم في حل المشكلة. وختم اللقاء بالاستماع إلى مديري الإدارات ووجهة نظرهم في آليات تطوير منظومة العمل.