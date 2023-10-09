رئيس حى شرق الإسكندرية: التحفظ على 589 حالة إشغال متنوعة خلال يومين

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حى شرق الإسكندرية، إنه تم شن عدة حملات مفاجئة صباحية ومسائية خلال اليومين الماضيين، بالتنسيق مع شرطة المرافق وبحضور هانى محمد مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونى الإدارة، وحاتم حامد مدير إدارة رخص المحلات، ومسئولى الإيرادات، تم خلالها المرور على طريق الحرية وسيدى جابر ولوران وكليوباترا وشارع بورسعيد وطريق الكورنيش بنطاق الحى، وأسفرت الحملات عن التحفظ على 589 حالة إشغال متنوع وتحرير 17 محضرا متنوعا بالأماكن التى تم المرور عليها.

وأصدر رئيس الحى شرق، تعليماته لكافة الإدارات المعنية بضرورة تكثيف الحملات المفاجئة، لإزالة كافة فروشات الباعة الجائلين ومصادرة معداتهم وإزالة إشغالات المحال التى تعوق حركة المرور والمارة، وفتح الطريق للمارة، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات اليومية على المحال العامة والكافتيريات والمقاهى وإزالة الإشغالات التى تعوق حركة المرور والمواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفرض الانضباط بالشارع السكندري.

على الصعيد ذاته تم التشديد على كافة المحال بالمناطق التى تم بها الحملات بعدم وجود أى تعديات على الرصيف أو الطريق العام والالتزام بحدود محالهم وعدم السماح بتواجد أى باعة جائلين أمام محالهم، وإلا سيتم توقيع العقوبات والغرامات الفورية عليهم، والتأكيد على عدم السماح بتكرار المخالفات مرة أخرى، وشدد على استمرار فرض الانضباط بالمناطق التى تتم بها الحملات والتمركز بها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.