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إصلاح هبوط أرضي بشارع عبد السلام عارف شرق محافظة الإسكندرية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:46 م
إصلاح هبوط أرضي بشارع عبد السلام عارف شرق محافظة الإسكندرية هبوط أرضي في الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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قام حى شرق الإسكندرية، بإصلاح هبوط أرضي بشارع عبد السلام عارف، وذلك في ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلي الفور انتقل اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، برفقة المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، لموقع الهبوط الأرضي أمام العقار 122 شارع عبد السلام عارف، بنطاق الحي، والذي لم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر، جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، ويحيى زكريا سكرتير عام الحي، ومديري الإدارة الهندسية ومهندسي الإدارة واشغال الطريق والمتابعة الميدانية وغيرها من الجهات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات المعنية من الطرق والمرور والحي وغيرها من الجهات بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، والوقوف على اسباب الهبوط لمنع حدوثه مرة أخرى، وإعادة الطريق لوضعه الأصلي وتمهيده للسير ومرور السيارات وإنجاز الأعمال في وقت قياسي.

وأوضح حبيب أنه فور وقوع الحادث تم إبلاغ واستدعاء مسئولي شركات المرافق من الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز والكهرباء، لمعرفة أسباب الهبوط، والذي تبين أنه نتيجة كسر ماسورة مياه، مكلفا كافة المسئولين بتجهيز المعدات اللازمة، لإنهاء أعمال إصلاح الماسورة وللقيام بأعمال الردم وإصلاح الهبوط وإعادة الشئ لأصلة.

إصلاح هبوط ارضي بحي شرق الإسكندرية
إصلاح هبوط ارضي بحي شرق الإسكندرية

 

إصلاح هبوط ارضي شرق الإسكندرية
إصلاح هبوط ارضي شرق الإسكندرية

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