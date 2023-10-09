اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يشكر الرئيس السيسى على دعم "100 مليون صحة" للتخلص من فيروس سى

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:35 م
رئيس الوزراء يشكر الرئيس السيسى على دعم "100 مليون صحة" للتخلص من فيروس سى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن منطقة الأهرامات اليوم يسطر بها تاريخ جديد فى القضاء على فيروس سى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان بالقضاء على فيروس سى بعد تسلم شهادة المستوى الذهبى للقضاء على فيروس سى من منظمة الصحة العالمية:  لم يخل بيت مصرى من مصاب بالمرض، وإن إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سى 100 مليون صحة كان له دور ملموس فى التخلص من المرض، وتابع 100 مليون صحة مبادرة تاريخية ولم تدخر الدولة أى جهد فى دعم القضاء على فيروس سى.

واستكمل: بعد أن كانت مصر أعلى معدلات إصابة بالمرض، هى الآن تصل لأقل معدلات في الإصابة عالميا، ويسعى من حولنا لاستنساخ تلك التجربة غير المسبوقة. وقال: تستمر الجهود الوطنية لضمان تحسين المؤشرات الصحية.

 ووجه رئيس الوزراء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أشار إلى دوره فى دعم مبادرة 100 مليون صحة، حتى نجحت المبادرة وتخلص المصريون من هذا الوباء .

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.12-PM
 

 

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.13-PM
 

 

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.14-PM
 

 

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.15-PM-(1)
 

 

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.15-PM
 

 

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.17-PM-(1)
 

 

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.17-PM
 

 

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.18-PM
 

 

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.19-PM-(1)
 

 

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.19-PM-(2)
 

 

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.19-PM
 

 

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.20-PM-(1)
 

 

WhatsApp-Image-2023-10-09-at-9.37.20-PM
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (1)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (2)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (3)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (4)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (5)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (6)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (7)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (8)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (9)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (10)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (11)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (12)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (13)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (14)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (15)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (16)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (17)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (18)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (19)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (20)
 

 


الصحة

رئيس الوزراء

فيروس سى



الموضوعات المتعلقة

"الصحة العالمية": مصر بلد حقق مسار القضاء على فيروس سى فى أقل من 10 سنوات

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:25 م

وزير الصحة: نجحنا فى عمل أضخم برنامج قومى للقضاء على فيروس سى

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:23 م

عوض تاج الدين: الرئيس السيسى كان يتابع أسبوعيا عدد الحالات بحملة القضاء على فيروس سى

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:22 م

الصحة تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى.. صور

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:14 م

بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سى

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 08:51 م

برلمانيون: حصول مصر على شهادة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي أبهر العالم.. إنجاز كبير يؤكد وضع صحة المواطن على رأس الأولويات.. يثبت وجود إرادة للنهوض بالمنظومة الصحية.. ومصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به عالميًا

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة