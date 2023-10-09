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الصحة تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى.. صور

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:14 م
الصحة تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى.. صور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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تحتفل وزارة الصحة والسكان الآن بمنطقة الأهرامات بتتويج مصر بلقب "أول دولة فى العالم تحقق القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي" وتكريم مصر بجائزة Golden Tier المرموقة من منظمة الصحة العالمية.

وتمنح منظمة الصحة العالمية شهادة خلوها من فيروس سى، اليوم الاثنين، وهى أول شهادة تحصل عليها أول دولة فى العالم استطاعت ان تقضى على فيروس سى فى شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحه لتحقيق أهداف عام 2030 فى وقت مبكر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان  أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى ملف القضاء على فيروس سى. وتابعت: تتسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سى من منظمة الصحة العالمية، واستكملت: استطعنا بفضل مبادرات الرئيس للصحة العامة فى القضاء على المرض حيث كانت ومازالت مبادرة 100 مليون صحة هى الأضخم فى التاريخ والتى قدمت 141 خدمة ل 96 مليون بتكلفة 32.2 مليون جنيه.

يشارك فى الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والافريقية ورؤساء هيئات التأمين الصحى الشامل والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء . 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (1)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (2)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (3)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (4)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (5)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (6)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (7)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (8)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (9)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (10)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (11)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (12)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (13)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (14)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (15)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (16)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (17)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (18)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (19)
 

 

تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى (20)
 

 


الصحة

فيروس سى

الصحة العالمية

القضاء على فيروس سى

احتفال



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