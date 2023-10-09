دعوات لإنهاء "الحرب الأهلية الجمهورية" بالنواب الأمريكى.. وسيناتور: أمننا فى خطر

كتبت: نهال أبو السعود

طالب السيناتور الجمهوري مايك ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي حزبه في المجلس على التوحد انتخاب رئيس جديد "هذا الأسبوع" وإنهاء الأزمة التي اطلق عليها "الحرب الأهلية" التي يشهدها الحزب بعد عزل كيفين مكارثي من منصبه كرئيس للمجلس.

قال ماكول في مقابلة مع شبكة سي ان ان: "علينا أن نتحرك بسرعة، ولا يمكننا شل الديمقراطية، خاصة عندما يكون لدينا بؤر ساخنة في جميع أنحاء العالم .. أنا فقط قلق بشأن الرسائل التي يرسلها هذا."

وأضاف إنه من المهم لمجلس النواب، الذي لا يستطيع تمرير التشريعات دون رئيس، وأن يعيد تشغيل نفسه "حتى نتمكن من طرح الأمور على أرض الواقع"

وقال: "إنه وقت خطير للغاية في الوقت الحالي بحيث لا يمكن اللعب بالأمن القومي"، معربًا أيضًا عن أمله في ألا يتصاعد القتال في فلسطين وينتشر.

وفي الوقت نفسه، اعتقد ماكول أن مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب "مستعد للتوحد حول رئيس واحد وعدم الدخول في هذه الحرب الأهلية". ويعد عضوا الكونجرس اليميني جيم جوردان من ولاية أوهايو، الذي يدعمه الرئيس السابق دونالد ترامب، وستيف سكاليز من لويزيانا، أبرز المتنافسين الحاليين لخلافة مكارثي، ومن المتوقع إجراء التصويت يوم الأربعاء.

وقال: "لم تكن فكرتي إقالة رئيس البرلمان، اعتقدت أن الأمر خطير... مع الأخذ في الاعتبار جميع التهديدات الموجودة هناك".

وأشار إلى قلقه على صورة أمريكا على الساحة العالمية: "ما نوع الرسالة التي نرسلها إلى عندما لا نستطيع الحكم، عندما نكون مختلين، عندما لا يكون لدينا حتى رئيس لمجلس النواب؟"، وقال إنه يعتقد أن جوردان أو سكاليز "يمكنهما تقديم التضامن".

كما قال زعيم الأقلية في مجلس النواب وعضو الكونجرس الديمقراطي عن نيويورك، حكيم جيفريز، لبرنامج: "لقد حان الوقت لكي ينهي الحزب الجمهوري الحرب الأهلية الجمهورية... لأننا بحاجة إلى إنجاز الأمور في الكابيتول هيل"