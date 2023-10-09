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حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدا من التيار الإصلاحى الحر..صور

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:06 م
حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدا من التيار الإصلاحى الحر..صور وفد التيار الإصلاحى الحر
محمد الجالى- هند مختار

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استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين، وفداً من التيار الإصلاحي الحر الذي ضم عدد من الأحزاب، وهم: حزب الإتحاد برئاسة رضا عبد الفتاح صقر، رئيس الحزب، وحزب الإصلاح والنهضة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس الحزب، وحزب مصر القومي برئاسة رئيس الحزب المستشار روفائيل بولس. 
 
ورحب المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، بأعضاء وفد التيار الإصلاحي الحر، مشيدًا بمواقف التيار الداعمة للدولة وسرعة الاستجابة والمشاركة الفعّالة في المناسبات المختلفة فضلاً عن حضوره المتميز والمكثف في جلسات الحوار الوطني. 
 
ومن جانبه، أشاد وفد التيار الإصلاحي الحر بإنجازات الدولة المصرية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والحفاظ على أمن وأمان الدولة المصرية، وكذا الحراك السياسي الذي أحدثه الحوار الوطني والإصلاح السياسي والقرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا وأيضاً الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية.
 
كما أوضح الوفد أن توعية الشباب والمرأة من أهم أولوليات الحزب في دعم وتأييد الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، بمختلف محافظات الجمهورية لما لهم من دور كبير وفعّال في بناء المجتمعات، مؤكدين أن لديهم قاعدة شعبية متنوعة من كافة الفئات في مختلف المحافظات ستعمل بكل جهدها من أجل دعم الحملة الرسمية للمرشح بالانتخابات الرئاسية 2024.
 
جانب من لقاء التيار الإصلاحى
جانب من لقاء التيار الإصلاحى

لقاء التيار الإصلاحى
لقاء التيار الإصلاحى

جانب من لقاء التيار
جانب من لقاء التيار

جانب من التيار
جانب من التيار

التيار الإصلاحى الحر
التيار الإصلاحى الحر

 


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