حقوق الإسكندرية تنظم ندوة "حرب أكتوبر والدروس المستفادة" فى الموسم الثقافى

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ، اليوم ندوة "حرب أكتوبر.. الدروس المستفادة" فى إطار من الموسم الثقافي لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وبالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ألقاها الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى الأسبق، وعضو هيئة الدفاع عن طابا، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور سعيد علام القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الفقى عميد كلية الحقوق، ورؤساء جامعة الإسكندرية السابقين، و أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب كليات الجامعة، وشباب كيان جامعة الإسكندرية.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة، بالدكتور مفيد شهاب، مؤكدا على قيمته الوطنية العظيمة والتى ساهمت بشكل كبير في استعادة أرض طابا من خلال معركة قانونية سطرها التاريخ بأحرف من نور.

وأكد "قنصوه" أن حرب أكتوبر هي حرب استعادة العزة والكرامة، مشيراً إلى احتفال جامعة الإسكندرية باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر على مدار هذا الشهر من خلال إقامة ندوات وفعاليات ثقافية بكافة كليات ومعاهد الجامعة لتعريف الطلاب بانتصارات حرب أكتوبر، وتعريف الجيل الحالي بالأمجاد والبطولات المصرية في تلك الحرب العظيمة واستلهام واستحضار روح أكتوبر.

وأكد قنصوه أن الجامعة بصدد إعداد تأريخ لكل الأساتذة المتفرغون بجامعة الإسكندرية الذين شاركوا في حرب الإستنزاف وحرب أكتوبر، ليتعرف الجيل الحالي على قصص بطولاتهم ويتعلموا منهم العزيمة والصبر والجلد، لافتاً أن بناء الدول ليس بالعمل السهل أو الهين، إنما يستلزم بذل الجهد والتضحية.

وأشار قنصوه أن جيش مصر العظيم قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحد الاقتراب من أرض مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية حباها الله بقيادات وطنية لا تفرط في حبة رمل واحدة من أرض الوطن، مؤكداً أن الرئيس الراحل أنور السادات بدأ بالعبور، ثم استكمل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مسيرة استعادة الأرض بكافة الطرق السلمية، ثم جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليستكمل مسيرة البناء والتنمية وتدشين جمهورية جديدة يحلم بها كل مصري.

وأضاف أنه لابد أيضا أن نعي جيداً الدروس المستفادة من الهزيمة والانتصار، كما أكد أنه سعيد بوجود موسم ثقافي في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لافتاً أن دور الجامعة ليس التعليم فحسب، ولكن لها دور أيضاً في التربية السياسية وخدمة قضايا الوطن، وأكد أن نصر أكتوبر هو معركة القضاء على الانكسار ، حيث أن الست سنوات التي سبقت الانتصار في 1973 شهدت سنوات عجاف، ولكن بالعزيمة والإصرار استطاعت القوات المسلحة المصرية استعادة الكرامة للشعب المصري.