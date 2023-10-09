اليوم السابع
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جارديان: الاستطلاعات تظهر تحول النيوزيلنديين إلى "اليمين" فى انتخابات أكتوبر

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:46 ص
جارديان: الاستطلاعات تظهر تحول النيوزيلنديين إلى "اليمين" فى انتخابات أكتوبر كريس هيبكنز - رئيس وزراء نيوزيلندا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن استطلاعات الرأي حول الانتخابات النيوزيلندية في 14 أكتوبر الجارى تشير إلى أن الناخبين يبدون مستعدين للتخلي عن حكومة يسار الوسط في البلاد - التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في السابق - لصالح ائتلاف يمين الوسط، فيما وصفته بأنه واحدة من أكثر الانتكاسات المفاجئة للحظ السياسي في عصر كوفيد.

وفي ظل صراع الحزبين الرئيسيين، حزب العمال اليساري والحزب الوطني اليميني، على الوسط، فليس هناك زيادة واضحة في تأييد السياسات اليمينية التي تقود هذا التحول. وبدلا من ذلك، يفكر النيوزيلنديون - الذين أنهكهم الوباء وأزمة تكلفة المعيشة والإحباط تجاه قادتهم - في التحول إلى اليمين فيما اعتبره بعض المحللين انتخابات "التغيير".

تقول لمياء إمام، المعلقة السياسية : "إذا كنت ناخباً، وكان لديك ما يقرب من ست سنوات من حكومة حزب العمال، وكانت تكلفة الفاكهة والخضروات مرتفعة للغاية، ولا يتم تطبيق ضريبة على الثروة، تجد نفسك تقول  "لماذا لا نجرب  شيئًا مختلفًا" ونرى ما سيحدث؟"

ولا يمكن أن يكون المزاج أكثر اختلافا عن انتخابات عام 2020 عندما صوت النيوزيلنديون - الذين شعروا بسعادة غامرة بشأن استراتيجية احتواء كوفيد الرائدة عالميا - بحماس لصالح الإبقاء على حكومة حزب العمال، ورفضوا النصائح للشعبوية التي سيطرت على الخارج.

ولكن في السنوات الثلاث التي تلت ذلك، بدأت استطلاعات الرأي تسجل أن غالبية الناخبين يشعرون أن البلاد تسير على المسار الخاطئ، مما يعكس عقدين من الرضا العام المستمر في ظل حكومتي حزب العمال والحكومة الوطنية.

في استطلاع للرأي أجرته قناة نيوز فيران 1  الأسبوع الماضي، تراجع حزب العمال - الذي حصل على أكثر من 50% من الأصوات في عام 2020 - إلى 26%. وتقدم الحزب الوطني المعارض بنسبة 36% على الرغم من أن أرقامه لم تتغير منذ الاستطلاع السابق.

ويقول بن توماس، المحلل السياسي والموظف السابق في الحزب الوطني، إنه خلال عام 2023، عندما قامت الأحزاب عبر الطيف بتقليص سياساتها إلى قضية واحدة بشكل أساسي – كيفية توفير إغاثة تكاليف المعيشة – أصبحت الحملة باهتة.

ويضيف: "لا أحد منهم يعتقد أن خططه تساهم في إصلاح أزمة غلاء المعيشة. إن الافتقار إلى الحماس الانتخابي لدى الأحزاب الرئيسية لا يمكن أن يترك أياً من الحزب الوطني - بقيادة كريستوفر لوكسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة طيران نيوزيلندا والوافد الجديد نسبياً إلى البرلمان - ولا حزب العمال، بقيادة رئيس الوزراء والسياسي كريس هيبكنز، مع طريق سهل لتحقيق الفوز. "

 

 


نيوزيلندا

الانتخابات النيوزيلندية

كريس هيبكنز

جاسيندا ارديرن

رئيس وزراء نيوزيلندا



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