جائزة مصر للتميز تعقد ورشة عمل لتدريب المقيمين لجائزة التميز بجامعة كفر الشيخ

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسعى دوما للتميز، لتصبح من جامعات الجيل الرابع هذا إلى جانب إدراجها في التصنيفات العالمية، ولذلك قامت الجامعة بإطلاق جائزة التميز الداخلي، لتحقيق التميز والتنافس بين الكليات على مستوى الجامعة، وعلى مستوى الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التدريب يهدف إلى تأهيل سفراء التميز، لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مضيفا أن التدريب يساهم في نشر وتعزيز ثقافة التميز، والعمل على بناء قدرات سفراء التميز، مؤكدًا أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى ان الجامعة قامت بتدريب فريق للجامعة وسفراء التميز للكليات، وعقدت الورشة التدريبية الحالية لتدريب المقيمين خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، وتم التأكيد على تقديم إدارة الجائزة، لكافة سبل الدعم الفني للجامعة ومتابعة رحلة التميز الداخلي بها في جميع المراحل الفنية من تأهيل المقيمين الداخليين، التقييم النهائي والتحكيم، واعتماد النتائج، وذلك في إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة جميع مراحل الجائزة.

تم عقد الدورة التدريبية بكلية العلوم بحضور الدكتور مجدي محفوظ عميد الكلية، والدكتور السيد بلال، والدكتور عمرو أبوهاني، والمهندسة تحية إبراهيم من فريق الجامعة لجائزة التميز الداخلي بالجامعة، وحاضر فى التدريب من فريق جائزة مصر للتميز الحكومي الدكتور حازم شرف الدين استشاري التدريب، وتوكيد الجودة لجوائز التميز المؤسسي ، والدكتور إسراء حسن، مسئول الجوائز المتخصصة في جائزة مصر للتميز الحكومي.