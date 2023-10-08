انطلاق فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بجامعة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذت جامعة كفرالشيخ ، العديد من برامج التوعية للشباب منها، تنفيذ سلسلة من الندوات التثقيفية تغطي جميع كليات الجامعة، وحملات توعية يومية بالحرم الجامعى، تستهدف الطلبة داخل الحرم الجامعي، لتوعية الطلبة بإخطار وأضرار تعاطي المواد المؤثرة على الصحة النفسية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب حول المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، والدكتور ابراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات.

بالاضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات العلمية المتخصصة داخل الكليات لتأهيل القيادات الشابة بها، لدمجهم في برامج التوعية داخل الجامعة، وبناء كوادر شابة داخل الكليات للوصول إلى عمل توعوي مستمر داخل الجامعة وخارجها، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية المختلفة داخل الحرم الجامعي، لتقديم خدمات التوعية والتوجيه والدعم للشباب في مجال مواجهة المخدرات بالاضافة إلى تقديم خدمات العلاج السري، والمجاني لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 في 30 مركز علاجي في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك عوامل كثيرة أسهمت في انتشار ظاهرة الإدمان في المجتمع منها التغيير في الأنماط والسلوكيات الاجتماعية للأفراد، إلي جانب انعدام الأمان بين الأطفال في الأسر المفككة، وضعف الأفراد على مواجهة مشاكلهم والهروب إلى الإدمان، وكذلك انعدام الوازع الديني لدى تجار المخدرات ومروجي الأدوية المسببة للإدمان.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعات، مؤكداً حرص الجامعة على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هناك العديد من المحاور يجب التمسك بها، منها تعاليم القيم التربوية، جانب غرس المبادئ السليمة والصحيحة والقيم والفضيلة بين الأبناء، مع التأكيد على تنفيذ قوانين مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى تعميم مراكز علاج المدمنين، ومحاولة حل المشاكل الاجتماعية المسببة للإدمان.