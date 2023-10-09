تقديم الخدمات الطبية لـ1497 مواطنا بقافلة كريمة بقرية بسيدى سالم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة فى محافظة كفر الشيخ ، قافلة طبية مجانية فى قرية برية لا صيفر، التابعة لمركز سيدى سالم، فى كفر الشيخ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على مدار يومين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة.

وتضمنت القافلة الطبية عددا من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت بها عدد 12 عيادات متخصصة، تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، والتى قدمت الخدمة الطبية لـ1497 مواطنا خلال اليومين، وجرى إجراء 137 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 6 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحى لـ 673 مواطنا.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل صحة كفر الشيخ، أن ذلك يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وذلك للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكرى، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 65 مواطنا خلال القافلة، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ14 مريضًا، وتم تحويل 7 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا، مقدمه الشكر فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية للإدارة الصحية بمركز سيدى سالم، ومستشفى سيدى سالم المركزى، والمجلس المحلى لمركز ومدينة سيدى سالم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، وذلك لتعاونهم المميز وتكامل أدوارهم فى تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالى المنطقة.

اجراء الكشف الطبي على مريضة